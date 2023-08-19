تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي.. مواصفات سماعة Realme Buds Air 5

حددت شركة ريلمي يوم 23 من أغسطس للإعلان الرسمي عن سماعة Realme Buds Air 5 في السوق الهندي، على أن تدعم إلغاء الضوضاء بقدرة 50 ديسيبل.

ينطلق حدث جديد لشركة Realme قبل نهاية الشهر الجاري لكشف النقاب عن هواتف Realme 11 5G و11x 5G خلال الحدث، كما تقدم الشركة إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Buds Air 5 Pro وأيضاً Realme Buds Air 5.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت حتى الآن أن سماعة Buds Air 5 تضم محرك تشغيل بحجم 12.4مم لدفع صوتيات بجودة أعلى، كما تدعم الشركة هذا الإصدار بترقية في ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

ومن المقرر أن تأتي السماعة بقدرة على إلغاء الضوضاء تصل إلى 50 ديسيبل، كما تأتي السماعة بعدد 6 من الميكروفونات المدمجة، لإجراء مكالمات صوتية بأعلى درجة من الوضوح، وحجب الضوضاء في الخلفية.

وتأتي سماعة Realme Buds Air 5 بتقنية Dolby Atmos لتعزيز التجربة الصوتية، من جانب أخر تأتي سماعة Buds Air 5 Pro اللاسلكية بمحرك base بحجم 11مم، ومكبر صغير بحجم 6مم، على أن تدعم أيضاً ميزة إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة 50 ديسيبل.

كما تدعم عزل الضوضاء في المكالمات بتقنية الذكاء الإصطناعي، أيضاً تدعم السماعة تقنية الصوت Spatial وتشفير LDAC.

ويصل عمر البطارية في سماعة Realme Buds Air 5 Pro إلى 40 ساعة من التشغيل مع الحافظة، كما يدعم تصميم السماعة مقاومة الماء وتقنية البلوتوث 5.3.