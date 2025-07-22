تراجع أرباح "جنرال موتورز" متأثرة برسوم ترامب الجمركية

هوت الأرباح الأساسية لشركة جنرال موتورز في الربع الثاني من العام 32 بالمئة لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار، متأثرة بسياسات الرسوم الجمركية الصعبة، والتي قالت إنها استنزفت 1.1 مليار دولار من نتائجها.

وتراجعت إيرادات شركة صناعة السيارات في ربع السنة المنتهي في 30 يونيو حزيران اثنين بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 47 مليار دولار.

وانخفضت الأرباح الفصلية المعدلة للسهم الواحد إلى 2.53 دولار، مقارنة مع 3.06 دولار قبل عام.

كان متوسط توقعات المحللين في بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن يشير إلى الشركة ستحقق ربحا فصليا معدلا 2.44 دولار للسهم. وانخفضت أسهم الشركة ثلاثة بالمئة في تعاملات ما قبل فتح السوق.

وتوقعت أكبر شركة لصناعة السيارات الأمريكية من حيث المبيعات أن يتفاقم تأثير الرسوم الجمركية في الربع الثالث من العام، وأصرت على تقدير سابق يشير إلى أن المعوقات التجارية تهدد بإلحاق الضرر بصافي أرباحها بما يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار. وأكدت جنرال موتورز أنها قد تتخذ خطوات لتخفيف 30 بالمئة على الأقل من هذا التأثير.

جنرال موتورز من بين عدد من الشركات التي سحبت توقعاتها السنوية أثناء تقييمها لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها أعادتها لاحقا مع خفض توقعات الأرباح الأساسية السنوية المعدلة إلى ما بين 10 مليارات و12.5 مليار دولار. وتمسكت الشركة اليوم الثلاثاء بهذه التوقعات.