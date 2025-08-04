تراجع أرباح ميتسوبيشي لكنه يبقى أعلى من توقعات المحللين

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية للتجارة اليوم الاثنين أن صافي ربحها للأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 203.1 مليار ين (1.4 مليار دولار) بانخفاض 43 بالمئة عن العام الماضي لكنه فاق توقعات المحللين.

وكان استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن لآراء المحللين توقع أن تسجل الشركة 180.3 مليار ين في صافي أرباح الربع الأول من العام.

وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، حققت ميتسوبيشي أرباحا صافية بلغت 354.4 مليار ين.

وأبقت الشركة توقعاتها لأرباح السنة المالية التي ستنتهي في مارس آذار المقبل دون تغيير عند 700 مليار ين.

(الدولار = 147.6600 ين)