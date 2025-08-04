الأثنين 10 صفر 1447 ﻫ - 4 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع أرباح ميتسوبيشي لكنه يبقى أعلى من توقعات المحللين

منذ 8 دقائق
شعار شركة ميتسوبيشي

شعار شركة ميتسوبيشي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية للتجارة اليوم الاثنين أن صافي ربحها للأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 203.1 مليار ين (1.4 مليار دولار) بانخفاض 43 بالمئة عن العام الماضي لكنه فاق توقعات المحللين.

وكان استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن لآراء المحللين توقع أن تسجل الشركة 180.3 مليار ين في صافي أرباح الربع الأول من العام.

وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، حققت ميتسوبيشي أرباحا صافية بلغت 354.4 مليار ين.

وأبقت الشركة توقعاتها لأرباح السنة المالية التي ستنتهي في مارس آذار المقبل دون تغيير عند 700 مليار ين.

(الدولار = 147.6600 ين)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

أبل و الذكاء الاصطناعي AI - تعبيرية
الذكاء الاصطناعي يقلب المعادلة وينذر بالخطر!
بركان ليوتوبي لاكي-لاكي في إندونيسيا
بركان إندونيسي يثور بعنف.. عمود رماد يصل 18 كم ويغطي القرى المجاورة
شعار شركة تسلا
تغريم تسلا 243 مليون دولار في فلوريدا عن حادث تسبب فيه نظام القيادة الذاتية

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
الرئيس عون لقاسم: اسمع منّي يا شيخ
بذور الشيا
أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟