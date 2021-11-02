تراجع أسهم "تسلا" بسبب تغريدة قاتلة لإيلون ماسك

تراجع سهم شركة تسلا 6.9% قبل بدء التداول العادي اليوم الثلاثاء، بسبب تغريدة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة.

ورغم القفزة التاريخية لسهم شركة تسلا بعد إعلان شركة Hertz شراء 100 ألف سيارة من الطراز 3، إلا أن ماسك كتب في تغريدة قائلًا إنه نظرًا لأن شركة تسلا لديها طلب على عدد أكبر من السيارات مما يمكنها إنتاجه، فإن الصفقة مع Hertz “ليس لها أي تأثير على اقتصادياتنا”

وفور نشر التدوينة “القاتلة” تراجعت أسهم تسلا بنسبة 6.9% قبل بدء التداول العادي اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفع السهم بنسبة 56% خلال الشهر الماضي.

وأدى إعلان Hertz الأولي عن طلب 100 ألف سيارة تسلا بتكلفة تقدر بنحو 4.2 مليار دولار، إلى قفزة في أسهم الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية بنسبة 13% في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وبلغت قيمتها السوقية 1.20 تريليون دولار لأول مرة.

واستمر السهم في الارتفاع في جميع الجلسات الخمس التالية، باستثناء جلسة واحدة، مع إغلاق تسلا عند مستوى قياسي يوم أمس الاثنين في نيويورك. وصعدت أسهم شركة Hertz، التي يتم تداولها خارج البورصة قبل إعادة إدراجها في بورصة ناسداك، بنسبة 38٪ منذ بداية الأسبوع الماضي.

ليست المرة الأولى

ولم تكن تغريدة، الإثنين، المرة الأولى التي يتساءل فيها ماسك عن رد فعل السوق حول صفقة هيرتز. فقد كتب في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن التغيير في تقييم تسلا كان “غريبًا”، لأنه قال إن الشركة تواجه مشاكل في الإنتاج، وليس الطلب.

وقد تحدث عن أسهم تسلا من قبل، حيث غرد في مايو 2020 قائلاً إن سعر سهمها كان “مرتفعًا للغاية” بحسب رأيه.