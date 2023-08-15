تراجع جماعي في سوق الكريبتو بقيادة بيتكوين

تراجعت أسعار العملات الرقمية، بقيادة “بيتكوين”، ضمن مستهل تعاملات الثلاثاء.

والعملات الرقمية هي عبارة عن شبكات لامركزية تعتمد على تقنية “blockchain” -دفتر الأستاذ- الموزع الذي تم فرضه من شبكة متباينة من أجهزة الكمبيوتر. وبشكل عام، فإن العملات الرقمية لا تصدر من أي سلطة مركزية، لذلك هي مقاومة نظريًا للتدخل الحكومي أو محاولات التلاعب.

وهناك أكثر من 1500 عملة رقمية نشطة في العالم، ولكن ليست جميعها لديها نفس الطلب على التداول، فهناك بعض منها يشهد طلبا كبيرا، بينما هناك فئة أخرى من العملات الرقمية لا تجذب انتباه أي مستثمر عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الرقمية.

ما سعر بيتكوين اليوم؟

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023 بنسبة 0.01% إلى 29390.3 دولار.

واستقرت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند 571 مليار دولار.

وارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 12.31 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 0.64% إلى قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.17% اليوم إلى 1844.55 دولار.

وانخفض سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.42% ليسجل 239.80 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.25% ليبلغ 0.2897 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.26% ليسجل 0.63173 دولار.

وانخفض سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 0.074528 دولار.