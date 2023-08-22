تراجع في أسعار العملات الرقمية مع استمرار هبوط بيتكوين

سجلت أسعار العملات الرقمية، تراجعا جماعيا مع استمرار هبوط العملة الأشهر بيتكوين، في مستهل تعاملات الثلاثاء.

يأتي التراجع المستمر بسوق الكريبتو، بينما تقترب عوائد سندات الخزانة الأميركية على المدى الطويل من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وهي جزء من عمليات بيع السندات العالمية التي تعكس خطر فترة طويلة من الإعدادات النقدية التقييدية لخنق التضخم. وتنذر مثل هذه الخلفية بالسيولة المقيدة التي من شأنها أن تشكل تحدياً للأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم والعملات المشفرة.

وهذا الأسبوع سيجتمع كبار مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول لحضور الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ولا تزال صناعة العملات المشفرة متمسكة بالأمل في وجود رياح خلفية من التطبيقات المعلقة لبدء صناديق تداول العملات الأجنبية الآجلة في الولايات المتحدة.

و”من المحتمل أن يأمل السوق أن يكون هناك خطاب مسالم من جاكسون هول. لا أعتقد أنهم سيكونون متشائمين”، وفقاً لما ذكره محلل السوق في “IG Australia Pty”، توني سيكامور لوكالة “بلومبرغ”،

وبحسب سيكامور، فإن التوقعات تشير إلى ا نخفاض مؤشر الأسهم S&P 500 بنسبة 2% إلى 3% وسط ارتفاع في عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات لتتجاوز 4.33%، مع توسيع بيتكوين لتراجعها إلى حوالي 25000 دولار.

كما ترسم بعض الإشارات الفنية التي يتبعها المحللون الفنيون صورة مختلطة. إذ يشير مقياس الزخم المعروف باسم مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً إلى أن بيتكوين قريبة من مستوى ذروة البيع منذ منتصف عام 20

بيتكوين تقود التوقعات

أكدت دراسة “Ichimoku Cloud” – التي تستخدم الصيغ الرياضية للمساعدة في تحديد مناطق المقاومة والدعم – أن بيتكوين قد تكون على أعتاب تقليص أعمق إذا انخفضت إلى أقل من 25700 دولار.

الأسبوع الماضي كان تراجع بيتكوين هو الأكبر منذ انهيار بورصة العملات المشفرة FTX في الربع الأخير من عام 2022. بلغت مكاسبها حتى الآن 57%، بانخفاض من 90% حتى منتصف يوليو/تموز.

وهناك مقاييس أخرى تشير إلى إحجام المستثمرين الأفراد والمؤسسات عن التعامل مع العملات المشفرة بعد انهيار العام الماضي، والإفلاسات التي لحقت ببعض الشركات مثل “FTX”، والمشهد التنظيمي المتغير باستمرار.

فعلى سبيل المثال، كان متوسط أحجام التداول اليومية في عمليات تبادل الأصول الرقمية المركزية على مدار الأشهر الأربعة الماضية هو الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 – عندما كان سعر بيتكوين عند حوالي 10000 دولار، وفقاً لشركة الأبحاث Kaiko.

ما سعر بيتكوين اليوم؟

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2023 بنسبة 0.19% إلى 26.042 ألف دولار.

واستقرت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 507 مليارات دولار.

وارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 13.20 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 11.26% من قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وانخفض سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.82% اليوم إلى 1663.80 دولار.

وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.78% ليسجل 210.10 دولار.

وهوى سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 3.20% ليبلغ 0.2617 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.00% ليسجل 0.52178 دولار.

وانخفض سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 0.062592 دولار.