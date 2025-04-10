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تراجع مبيعات بي.إم.دبليو في الربع/1 بسبب ضعف الطلب في الصين

منذ 3 ساعات
شعار بي.إم.دبليو للسيارات

شعار بي.إم.دبليو للسيارات

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انخفضت مبيعات بي.إم.دبليو في الربع الأول من العام نتيجة تراجعٍ بواقع 17.2 بالمئة في الصين، حيث تواجه شركات صناعة السيارات الفاخرة الأجنبية صعوبة في تعزيز مبيعاتها وسط منافسة شديدة من الشركات المحلية الأرخص ونتيجة تأثر ثقة المستهلكين من أزمة عقارية طال أمدها.

وأعلنت بورشه ومرسيدس بنز ومجموعة فولكسفاجن عن انخفاض في مبيعاتها في الصين، ومن المرجح أن تزيد الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عزوف المستهلكين عن الإنفاق.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط 32 بالمئة عالميا و64 بالمئة في أوروبا مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية في المنطقة وسط طرح طرازات جديدة قبل تشديد أهداف انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

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