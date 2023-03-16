تراجع معظم أسعار العملات الرقمية.. كم بلغت بيتكوين؟!

سجلت أسعار العملات الرقمية خلال تداولات الخميس تراجعا، بقيادة عملة بيتكوين التي تأثرت باضطرابات الأسواق المصرفية إثر إفلاس بنك “سيليكون فالي”.

وكانت بيتكوين قد اقتربت من كسر حاجز 25 ألف دولار قبل أن تؤثر عليها أزمة يليكون فالي.

وخلال تداولات الأسبوع المنقضي فقدت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة “الكريبتو” أكثر من 100 مليار دولار، بفعل تقارير وبيانات سلبية أهمها حديث الفيدرالي الأمريكي حول احتمالات مؤكدة لرفع أسعار الفائدة.

وأثار انهيار بنك سيليكون فالي (SVB) في 10 مارس/آذار الجاري، الخوف وعدم اليقين والشك في مجتمع مستثمري العملات الرقمية، لكنه دفعهم إلى العودة إلى بيتكوين التي ظهرت بعد أسابيع من انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

تراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس 16 مارس/آذار بنسبة 1.02% إلى 24.456 ألف دولار.

كما تراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 472.25 مليار دولار.

وتراجع أيضا حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 51.83% إلى 42.01 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 3.15% اليوم ليصل إلى 1647.06 دولار.

في حين ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.58% ليسجل 312.21 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 2.06% من قيمته ليسجل 0.036457 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 5.35% ليبلغ 0.3238 دولار.

وتراجع أيضا سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 6.55% ليصل إلى مستوى 0.214 دولار.

وتراجع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 5.36% ليصل إلى 5.956 دولار.