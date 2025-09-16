ترامب: أمريكا ستعلن عن مشتر لـ"تيك توك"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء “إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق من شأنه إبقاء تطبيق مقاطع الفيديو المصورة (تيك توك) قيد التشغيل”.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستعلن عن مشتر.

فيما أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين، لإبقاء تطبيق تيك توك قيد التشغيل في الولايات المتحدة، في ختام جهود استمرت لسنوات بدأت خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري، وسيتحدث ترامب مع الزعيم الصيني شي جين بينج الجمعة لإتمام الاتفاق، وفقًا لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية.

أوضح بيسنت في مدريد اليوم الاثنين: «لعب الرئيس ترامب دورًا في هذا، أجرينا مكالمة معه الليلة الماضية، وتلقينا منه توجيهات محددة شاركناها مع نظرائنا الصينيين». وأضاف: «لولا قيادته والنفوذ الذي يوفره، لما تمكنا من إدراج الاتفاق اليوم».

ولم تسم إدارة ترامب المشتري المدعوم أمريكيًا، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يقود المجموعة لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، والذي أصبح أغنى رجل في العالم لفترة وجيزة الأسبوع الماضي. وكان ترامب قد صرّح في يناير بأنه سيدعم إليسون، أحد مؤيدي ترامب، في شراء أصول التطبيق في الولايات المتحدة.