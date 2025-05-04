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ترامب: سأمدد مهلة تصفية "تيك توك" بأمريكا إذا لم يتسن التوصل لاتفاق

منذ 33 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمدد موعدا نهائيا ينقضي في 19 يونيو حزيران لشركة بايت دانس ومقرها الصين لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق تيك توك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك اليوم.

ويستخدم 170 مليون أمريكي تطبيق المقاطع المصورة القصيرة.

وقال ترامب في مقابلة سجلها مع (إن.بي.سي نيوز) يوم الجمعة وبثتها الشبكة اليوم الأحد “أود … أود أن أرى إتمام هذا (الاتفاق)”.

وأضاف أنه ‭‭”‬‬أحب‭‭ ‬‬بشدة” هذا التطبيق بعد أن ساعده في‭‭ ‬‬إقناع الناخبين الشبان بالتصويت له في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وقال “تيك توك… مثير للاهتمام جدا لكنه سيحظى بحماية”.

    المصدر :
  • رويترز

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