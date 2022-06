ترقبوا الإعلان الرسمي عن هاتف Realme C30 في هذا التاريخ

كشفت شركة Realme عن موعد الإطلاق الرسمي لهاتفها المتميز والجديد Realme C30، حيث سيتم الإعلان في حدث رسمي في الهند في 20 يونيو في تمام الساعة 12:30 مساءً بالتوقيت المحلي (7 صباحًا بالتوقيت العالمي)

سيأتي C30 بلونين على الأقل (الأزرق والأخضر)، وعلى الرغم من أن Realme لم تفصل ورقة مواصفات الهاتف الذكي حتى الآن، فقد كشفت أن C30 سيتم تشغيله بواسطة Unisoc T612 SoC وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.

قالت Realme أيضًا أن C30 سيكون سمكه 8.5 ملم ويزن 182 جرامًا. ومع ذلك، قد لا يفضل البعض تصميمه المسطح.

لا تُظهر لنا العلامة التجارية الجانب السفلي لـ C30، ولكن بفضل صورها التي تم تسريبها سابقًا، نعلم أن Realme C30 به منفذ microUSB في الأسفل، مرتبط بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم وميكروفون ومكبر صوت.

وكانت تسريبات قدي كشفت سابقاً أن الكاميرا الفردية الموجودة في الجزء الخلفي من C30 تستخدم مستشعرًا بدقة 13 ميغابكسل، بينما تتمتع كاميرا الصور الشخصية بدقة 5 ميغابكسل.

A brand-new world of entertainment is on its way!

Get ready to witness the brilliance of #realmeC30, launching at 12:30 PM, on 20th June.#NayeZamaneKaEntertainment

Know more: https://t.co/XWdbLQLsuy pic.twitter.com/dmHlaTZsLb

— realme (@realmeIndia) June 16, 2022