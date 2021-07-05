ترقب لإطلاق آيفون 13.. والكاميرا بمميزات مذهلة

لا تزال التسريبات عن جهاز آيفون 13 مستمرة، فبعدما أطلقت الشركة جيلها المقبل من آيفون 13 يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول أو الأربعاء 15 من نفس الشهر، كشفت الصور المسربة حديثاً له إلى أنه يتضمن بروزا أكبر للكاميرا الخلفية مع عدسات موضوعة قطرياً، ما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور بزاوية عريضة ومكبرة أفضل.

ونشرت لقطات من وحدات وهمية للهواتف عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو Weibo. وكان أحد النماذج يحتوي على عدسة قطرية. وتم ترتيب النماذج السابقة عمودياً.

كذلك، أشارت التقارير إلى أن آبل تمكنت من تقليص حجم نظام كاميرا TrueDepth المستخدم في FaceID، بالإضافة إلى نقل سماعة الأذن إلى الحافة العلوية للهاتف، وفق موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتشتمل الادعاءات الأخرى حول الإصدار القادم من آيفون، المتوقع في الخريف، على بروز أكبر قليلاً للكاميرا الخلفية، وتكبير تليفوتوغرافي بقدرة 2.5x، وترقية للعدسة فائقة الاتساع.

كما، ذكرت التقارير أن كاميرا آيفون 13 تحتوي على فتحة عدسة f1.8، أقل من f2.4 عبر آيفون 12.

صور ديناميكية وعمق أفضل

وتعني الفتحة الأقل دخول المزيد من الضوء، ما ينتج عنه صوراً ديناميكية وعمقاً أفضل للمجال، كما أنها مفيدة للتصوير في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة، مثل الليل.

كذلك، يمكن أن تشمل التحسينات جميع النماذج الأربعة المشاعة، وهي آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.

وتشمل العدسات أيضاً تركيزاً تلقائياً وتثبيتاً بصرياً للصورة OIS، ما يساعد على مقاومة الاهتزاز. ومن غير المؤكد ما إذا كانت نفس التقنية تصل إلى الكاميرا الأمامية أم لا.

وظهرت ميزة OIS مع العدسة المقربة لهاتف آيفون 12 برو ماكس. ولكن مع آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، تكون ميزة OIS موجودة ضمن العدسات الواسعة والواسعة للغاية.