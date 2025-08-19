الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا.. الجفاف يفاقم أزمة المياه في تكيرداغ وغرب البلاد

منذ 39 دقيقة
الجفاف في تركيا

الجفاف في تركيا

A A A
طباعة المقال

أدى الجفاف في تكيرداغ بشمال غرب تركيا إلى استنزاف المياه الصالحة للشرب عند السدود الرئيسية في المنطقة مما يضغط على البنية التحتية ويتسبب في انقطاع المياه عن بعض المنازل منذ أسابيع، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في هطول الأمطار بالبلاد هذا العام.

وتقول السلطات إن الجفاف مشكلة حرجة، وحذرت عدة أقاليم من محدودية إمدادات المياه العذبة هذا الصيف.

وشهدت مناطق مختلفة في إزمير، ثالث أكبر الأقاليم من حيث عدد السكان في تركيا، انقطاعات متكررة للمياه هذا الشهر، فيما تم إبلاغ بلدية إقليم أوشاك بغرب البلاد مطلع الأسبوع بأنها ستتلقى المياه لست ساعات فقط يوميا مع استنزاف خزان المياه الرئيسي.

تشير بيانات هيئة الأرصاد الجوية التركية إلى انخفاض معدل هطول الأمطار 71 بالمئة في يوليو تموز في أنحاء البلاد مقارنة بالعام الماضي. وفي منطقة مرمرة، التي تضم تكيرداغ وإسطنبول، انخفض معدل هطول الأمطار 95 بالمئة عن المعدل الشهري المعتاد في يوليو تموز.

وفي الأشهر العشرة حتى أغسطس آب، انخفض معدل هطول الأمطار 32 بالمئة في مرمرة مقارنة بالمعدل المعتاد، في حين انخفض 26 بالمئة في جميع أنحاء تركيا إلى أدنى مستوى له في 52 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

رقائق إنفيديا
إنفيديا تطور رقائق ذكاء اصطناعي جديدة للصين بقوة تفوق إتش20
شعار شركة غوغل
غوغل توافق على دفع غرامة 36 مليون دولار في أستراليا.. والسبب؟
شركة ميتا
"ميتا" تنجح في إسقاط دعوى قضائية تتعلق بالعلامة التجارية

الأكثر قراءة

توم براك
رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
هذا ما قاله باراك عن بري
الدكتور بيار الخوري
ماذا يحمل إعلان ستاندرد أند بورز بشأن لبنان.. بيار الخوري يوضح!