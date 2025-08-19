تركيا.. الجفاف يفاقم أزمة المياه في تكيرداغ وغرب البلاد

أدى الجفاف في تكيرداغ بشمال غرب تركيا إلى استنزاف المياه الصالحة للشرب عند السدود الرئيسية في المنطقة مما يضغط على البنية التحتية ويتسبب في انقطاع المياه عن بعض المنازل منذ أسابيع، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في هطول الأمطار بالبلاد هذا العام.

وتقول السلطات إن الجفاف مشكلة حرجة، وحذرت عدة أقاليم من محدودية إمدادات المياه العذبة هذا الصيف.

وشهدت مناطق مختلفة في إزمير، ثالث أكبر الأقاليم من حيث عدد السكان في تركيا، انقطاعات متكررة للمياه هذا الشهر، فيما تم إبلاغ بلدية إقليم أوشاك بغرب البلاد مطلع الأسبوع بأنها ستتلقى المياه لست ساعات فقط يوميا مع استنزاف خزان المياه الرئيسي.

تشير بيانات هيئة الأرصاد الجوية التركية إلى انخفاض معدل هطول الأمطار 71 بالمئة في يوليو تموز في أنحاء البلاد مقارنة بالعام الماضي. وفي منطقة مرمرة، التي تضم تكيرداغ وإسطنبول، انخفض معدل هطول الأمطار 95 بالمئة عن المعدل الشهري المعتاد في يوليو تموز.

وفي الأشهر العشرة حتى أغسطس آب، انخفض معدل هطول الأمطار 32 بالمئة في مرمرة مقارنة بالمعدل المعتاد، في حين انخفض 26 بالمئة في جميع أنحاء تركيا إلى أدنى مستوى له في 52 عاما.