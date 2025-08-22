تركيا تضع حجر الأساس لخط سكك حديدية إلى أذربيجان

وضعت تركيا حجر الأساس لخط سكك حديدية يمتد من إقليم قارص بشمال شرق البلاد إلى إقليم ناخيتشفان في أذربيجان في خطوة للاستفادة من اتفاق السلام الذي تم توقيعه هذا الشهر بين باكو ويريفان بوساطة أمريكية.

وسيكون خط السكك الحديدية جزءا من ممر العبور في جنوب القوقاز، الذي حصلت الولايات المتحدة على حقوق تطويره الحصرية. ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وأرمينيا وزيادة صادرات الطاقة.

وشكلت إدارة وتطوير ما يسمى “طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي” الذي سيمر عبر جنوب أرمينيا ويربط بر أذربيجان الرئيسي مع جيب ناخيتشفان المتاخم لتركيا، حجر عثرة أمام جهود السلام في البداية.

وقال وزير النقل عبد القادر أورال أوغلو خلال حفل وضع حجر الأساس إن خط السكك الحديدية الذي يبلغ طوله 224 كيلومترا سيربط بوابة ديلوجو الحدودية التركية مع ناخيتشفان وخط السكك الحديدية الرئيسي في قارص المجاورة.

وأضاف أن هذا الخط سيكون قادرا على نقل 5.5 مليون مسافر و15 مليون طن من البضائع سنويا.

وقال أورال أوغلو “سيعزز هذا الممر التعاون الاقتصادي بين تركيا وأذربيجان وأرمينيا ويدعم السلام في المنطقة”، مضيفا أن المشروع سيساعد على فتح الحدود وتطبيع العلاقات الدبلوماسية في منطقة جنوب القوقاز.

