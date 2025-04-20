تركيا تطلق قمرها الصناعي "توركسات 6A" رسميًا في الخدمة غدًا

كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن قمر الاتصالات محلي الصنع “توركسات 6A”، سيدخل الخدمة غدا الاثنين.

وأوضح أورال أوغلو في بيان، الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيشارك في حفل دخول “توركسات 6A” الخدمة، أول قمر اتصالات تنتجه تركيا بإمكانات محلية.

وأضاف أنه مع تشغيل توركسات 6A، ستزداد تغطية الأقمار الصناعية التركية من 3.5 مليار شخص إلى 5 مليارات شخص، وأن توركسات 6A سيقدم الخدمة لمدة 15 عاماً على الأقل.

ولفت الوزير أورال أوغلو إلى أن القمر الصناعي توركسات 6A، هو ثمرة عمل استمر قرابة 20 عاماً.

وتابع: “بفضل العمل الدؤوب لمهندسينا المحليين، أصبحت تركيا واحدة من 11 دولة قادرة على إنتاج أقمار الاتصالات الصناعية”.

وأشار أورال أوغلو إلى أن قمر “توركسات 6A” يعزز حضور تركيا في الفضاء ويقلل الاعتماد على الخارج في التقنيات الحساسة.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، وصل القمر الصناعي المحلي “توركسات 6A” إلى مداره الدائم 42 درجة شرقاً.