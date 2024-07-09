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تركيا تعلن عن تلقيها بنجاح أول إشارة من القمر الصناعي "تركسات 6A"

9 - يوليو - 2024
القمر التركي "تركسات 6A"

القمر التركي "تركسات 6A"

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وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إنه تم استقبال أول إشارة بنجاح من القمر الصناعي “تركسات 6A” بعد ساعات على إطلاقه.

وقال أورال أوغلو على منصة إكس، الثلاثاء: “تلقينا بنجاح الإشارة الأولى من قمرنا الصناعي في الدقيقة 67 كما هو مخطط له… تهانينا”.

واستقبال الإشارة الأولى من القمر الصناعي يعني نجاح عملية الإطلاق وفصل القمر الصناعي عن الصاروخ.

وبدأ القمر الصناعي التركي “تركسات A6” رحلته إلى الفضاء، الثلاثاء، بإطلاقه عبر صاروخ فالكون 9 من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، في الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي لتركيا (ت.غ+3).

وتم إنشاء تركسات 6A المحلي بنسبة أكثر من 80 بالمئة، من قبل مهندسين أتراك في شركة “USET” التابعة لشركة توساش لصناعات الطيران والفضاء التركية.

وسيتمكن تركسات 6A من تقديم الخدمة لمناطق لا تخدمها الأقمار التركية الحالية، مثل الهند وتايلند وماليزيا وإندونيسيا.

وبذلك سيزداد عدد السكان الذين تصل إليهم الأقمار الصناعية من 3.5 مليارات إلى 5 مليارات نسمة، كما من المتوقع زيادة صادرات خدمات الأقمار الصناعية التركية.

    المصدر :
  • وكالات

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