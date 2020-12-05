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تسريبات تكشف عن مزايا جديدة في iPhone 13 Pro

منذ 3 دقائق
شركة أبل

شركة أبل

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ضمن إطار التوقعات للكشف عن المزايا التي ستتضيفها شركة أبل الأمريكية لهواتفها القادمة من سلسلة أيفون .

كشفت تقارير تقنية جديدة عن مجموعة من المزايا المهمة والفريدة التي ستزودها شركة ”أبل“ الأمريكية في السلسلة المقبلة من آيفون، ومن المتوقع أن تكتسب سلسلة iPhone 13 تحسينات كبيرة في الكاميرا وبخاصة طراز iPhone 13 Pro، حيث قد تحتوي هواتف iPhone 13 على ترقيات أكثر ارتباطًا بالتصوير الحاسوبي.

ويتوقع المحلل الشهير، روس يونغ أن يكتسب iPhone 13 Pro و Pro Max مستشعرات أكبر؛ مما يعني أن وحدات البكسل ستكون أكبر وسيقوم جهاز الاستشعار بجمع المزيد من الضوء وهو ما يؤثر بالإيجاب على جودة الصورة.

وأشار المسرب الشهير، مينغ شي كو إلى أن ”أبل“ تخطط لزيادة فتحة عدسة iPhone 13 Pro وأن تجعل كاميرا Pro Max باتساع فائق.

ومن المقرر أن تنتقل إصدارات Pro العام المقبل إلى فتحة ƒ / 1.8 وأن تشمل عدسة من ستة عناصر بدلًا من فتحة ap / 2.4 ومجموعة عدسات من خمسة عناصر، ومن شأن هذه الميزة أن تعطي مزيدًا من الضوء القادم إلى العدسة وتسمح أيضًا بمجال أقل عمقًا.

وتعد ميزة تحريك المستشعر ميزة هامة توجد غالبًا في كاميرات DSLR المتطورة وهواتف ”هواوي”، وستكون خيارًا مميزًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على صور وفيديوهات بدقة أوضح، ويمكن لهذه الميزة إجراء ما يصل إلى 5000 تعديل في الثانية للحفاظ على ثبات العدسة، وهو خمسة أضعاف ما تستطيع كاميرات iPhone 11.

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