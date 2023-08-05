تسريبات تكشف عن منفذ شحن جديد وحواف من التيتانيوم لـ "iPhone 15 Pro"

تستعد شركة آبل للكشف عن جيلها القادم من الأجهزة هذا الخريف، ويقال إن طرازات iPhone 15 المتطورة ستشمل بعض التغييرات الرئيسية.

ووفقاً لموقع “cnbc”، استخدمت الشركة شاحن Lightning الخاص بها لأجهزة iPhone منذ عام 2012، لكن iPhone 15 و iPhone 15 Plus سيكونان متوافقين مع شحن USB-C، وفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg.

قال التقرير إن طرازي iPhone 15 Pro و Pro Max ستتميزان بحواف من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ. قد يساعد ذلك في جعل هذه الهواتف أخف وزناً قليلاً.

يتم استخدام USB-C في معظم الأجهزة الحديثة، من هواتف Android والأجهزة اللوحية إلى معظم أجهزة iPad من Apple وبعض أجهزة القراءة الإلكترونية Kindle من Amazon. هذا يعني أنك ستتمكن من حمل شاحن واحد يعمل مع جميع أجهزتك.

أعطى وزراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية على قانون الشاحن العام في أواخر العام الماضي، مما يعني أنه بحلول عام 2024، ستحتاج الأجهزة الإلكترونية – بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية – إلى دعم شحن USB-C. بمعنى آخر، لن يتواجد شاحن Lightning من Apple في بعض الأسواق بعد الآن.

قال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في شركة Apple، في مؤتمر The Wall Street Journal Tech Live في أكتوبر: “من الواضح أنه سيتعين علينا الامتثال”.

تدرس شركة Aple أيضًا رفع سعر iPhone Pros المتطور. منذ عام 2019، باعت الشركة جهاز iPhone Pro متطورًا يبدأ في الولايات المتحدة بسعر 999 دولارًا ونموذج Max بشاشة أكبر يبدأ بسعر 1099 دولارًا.