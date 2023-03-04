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تسريبات تكشف... ما هو اللون الجديد المنتظر لـ"أيفون 14"؟

منذ 6 دقائق
شعار شركة آبل

شعار شركة آبل

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أعلن موقع صيني عن اللون الجديد المنتظر للطراز الأحدث من أجهزة “أيفون”.

ووفق ما نشر موقع “Weibo” الصيني، حول اللون الجديد لـ”أيفون 14″ لهذا العام، فاللون الأصفر هو اللون الذي تحضر شركة “أبل” لطرحه في السوق.
ولم يوضح الموقع أي طرازات من “أيفون 14” ستحصل على اللون الجديد. كما أنه من غير المعروف ما إذا سيكون هناك درجتان مختلفتان أو أكثر من اللون الأصفر، ولا الاسم الرسمي الذي تعطيه “أبل” للون.

ويذكر، أنه أصبح من المعتاد أن تقدم “أبل” لوناً جديداً لأجهزة “أيفون”، بعد حوالي ستة أشهر من إطلاقها الأولي.

وفي 22 مارس، قدمت الشركة كلاً من طرازي “أيفون 13″ و”أيفون 13 برو” بدرجات مختلفة من اللون الأخضر.

وفي عام 2021، أُطلق أيضاً كل من “أيفون 12″ و”أيفون 12 ميني” بلون أرجواني جديد، تقريباً في منتصف الفترة ما بين الإطلاق الأولي للطرازات ومجموعة “أيفون 13”.

وفي هذا السياق، أكد موقع “MacRumors” الياباني الذي نقل الخبر عن”Weibo”، أنه سيتم الإعلان عن الطراز الأصفر في وقت مبكر من الأسبوع القادم، الذي يبدأ في 6 آذار مارس 2023.

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