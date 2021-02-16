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تسريبات تكشف مواصفات آبل الجديد iPhone 13

منذ 8 دقائق
شعار شركة آبل

شعار شركة آبل

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تسعى العديد من المواقع التقنية للكشف ملامح سلسلة iPhone 13 القادمة، وكشف المسرب الأمريكي، ماكس وينباخ، أن شركة ”أبل“ ستجلب أخيرًا ميزة Always-On Display إلى سلسلة iPhone 13 القادمة.

ووفق موقع ”غيسمارينا“، تتيح هذه الميزة عرض معلومات محدودة أثناء قفل الهاتف وتوفر أيضًا طاقة البطارية، حيث تضيء أجزاء لفترة وجيزة لإظهار الإشعارات للمستخدم دون إضاءة الشاشة بأكملها، وتعتبر هذه الميزة متاحة على نطاق واسع على أجهزة أندرويد.

كما تشير التسريبات أيضًا إلى أن سلسلة iPhone 13 ستستخدم شاشات LTPO ذات درجة الحرارة المنخفضة من سامسونغ والتي تبلغ 120 هرتز، كما سيجلب iPhone 13 مغناطيس MagSafe الذي يمنع الملحقات المتوافقة من عدم الانزلاق.

وإضافة إلى التسريبات السابقة بشأن مواصفات الكاميرا، من المرجح أن تحتوي السلسلة القادمة على وضع التصوير الفلكي التلقائي Astrography الذي سيتم تشغيله عند الرغبة في اكتشاف النجوم أو الأجسام الفضائية الأخرى في السماء، وتجعل هذه الميزة تصوير السماء والنجوم والقمر ليلاً أكثر كفاءة.

وكشفت التسريبات السابقة أن شركة ”أبل“ الأمريكية ستزود إصدارات iPhone 13 Pro و Pro Max بكاميرات فائقة الاتساع وكاميرات مقربة.

وتمتلك الكاميرات فائقة الاتساع فتحة عدسة أفضل من f / 2.4 الموجودة في هاتف iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

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