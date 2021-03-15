تسريبات تكشف مواصفات هاتف هواوي الجديد “بي 50”

تواصل شركة هواوي الصينية ، الكشف عن المزيد من هواتفها الجديدة من أجل ضمان استمرار المنافسة في سوق الهواتف العالمي.

كشفت تسريبات حديثة عن التصميم ثلاثي الأبعاد لهاتف هواوي المرتقب “بي 50″، والتي أظهرت الهاتف في مقطع فيديو من جميع الجهات.

وبحسب التسريبات التي نشرها موقع “غيز تشاينا” الصيني المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن الهاتف المرتقب يأتي بشاشة مسطحة بحجم 6.3 إنش، ويتميز بإطار معدني.

كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف يأتي بمستشعر “optical format” بحجم إنش واحد، إلى جانب مكبرات صوتية ستريو، مع مستشعر للبصمة أسفل الشاشة، ومستشعر “IR” للتحكم في الأجهزة.

تكشف “هواوي” رسميا عن سلسلة هواتف “بي 50” في حدث يعقد في 17 أبريل/ نيسان، لكن أشارت تقارير إلى أن الإصدارات الجديدة تتوفر بشكل محدود نتيجة لنقص إمدادات الشركة من مكونات الهواتف الذكية.