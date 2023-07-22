تسريبات تكشف مواصفات هاتف OnePlus Ace 2 Pro المرتقب

تستعد وان بلس للإعلان عن هاتف OnePlus Ace 2 Pro خلال الفترة القادمة في الأسواق برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench التي كشفت عن بعض التفاصيل الأخرى حول هذا الإصدار.

بدأت التسريبات في الكشف عن ملامح تصممي ومواصفات إصدار وان بلس القادم Ace 2 Pro، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم PJA110.

وتؤكد التفاصيل التي جاءت من Geekbench على أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 13، كما يدعم الهاتف معالج ثماني الأنوية، ومن المتوقع أن يكون المعالج Snapdragon 8 Gen 2 وفقاً للتسريبات السابقة.

من جانب أخر أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Ace 2 Pro يأتي بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة بحجم 6.74 إنش، وجودة عرض 1.5K بتصميم منحني، على أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 150W.

كما تشير التوقعات إلى أن OnePlus Ace 2 Pro يأتي بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تشمل إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.