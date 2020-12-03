تسريبات جديدة تكشف بعض مواصفات iPhone 13

تستعدشركة ”أبل“ الأمريكية إلى إضافة عدسة مقربة تشبه ”المنظار“ في هاتفها القادم iPhone 13، مما ستكون ميزة هامة تحسن قدرات التكبير في كاميرات هواتفها ، حسب ما كشفته تقارير تقنية جديدة .

وأشار التقرير أيضا إلى أن الشركة ستزود iPhone 13 بتقنية البطاريات الناعمة، والتي تسمح للأجهزة بتقديم سعة أكبر دون زيادة التصميم.

كما ذكرت التقارير أنه من المحتمل أن تصمم شركة ”إل جي”، شاشات iPhone 13 القادمة، وهو ما يعني إمكانية الوصول إلى تقنية LTPO panel للمساعدة في توفير معدل تحديث متغير والحفاظ على انخفاض استهلاك الطاقة.

ورجح الخبراء أن يتم إطلاق iPhone 13 في الجمعة الرابعة من سبتمبر 2021، وتحديدا في 24 سبتمبر.

من جانبه، قال المحلل الشهير، مينغ شي كو، أن ”أبل“ ستقدم أربعة أحجام مختلفة من iPhone 13، ومن المتوقع أن يأتي iPhone 13 mini بحجم 5.4 بوصة، وإصدار iPhone 13 العادي بحجم 6.1 بوصة، كما سيأتي iPhone 13 Pro بحجم 6.1 بوصة، وجهاز iPhone 13 Pro Max بحجم 6.7 بوصة.

وكان المسرب الشهير، جون بروسر، قد أشار أيضا إلى أن أحد هواتف سلسلة آيفون 13 سيكون بلا منافذ تماما وخال من الثقوب وليست السلسلة كلها.

ويعني ذلك أن الهواتف التي تعمل بدون منافذ ستعتمد على الميزة اللاسلكية، بدءا من الشحن إلى اتصالات البيانات، وقد لا يحتوي الهاتف على منفذ لفتحة لبطاقة SIM أو ثقوب للسماعات أيضا، كما لن يكون هناك مقبس سماعة رأس.