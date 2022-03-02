تسريبات جديدة تكشف عن تحديثات في ساعة أبل الذكية “Series 8”

يترقب المهتمون بتحديثات أبل، طرح عدد متنوع من الأجهزة الذكية خلال هذا العام، بما في ذلك الجيل الجديد من ساعة أبل Series 8.

وكشف تسريبات أفصح عنها موقع “أبل دبليو إي”، عن الميزات المتوقع وجودها في ساعة أبل المرتقبة، والتي ستشهد تحسين على عدد من الخواص المطروحة في الإصدارات السابقة.

وتقدم أبل ثلاثة طرازات جديدة من Apple Watch هذا العام. تشمل هذه النماذج، Apple Watch Series 8، و Apple Watch SE محدث و ساعة Apple Watch موجهة نحو الرياضات الشديدة.

في حين يستبعد طرح الساعة بأي مستشعرات صحية رئيسية جديدة، مع توقعات بإضافة أبل لـ ميزة درجة حرارة الجسم.

بالإضافة لتحديثات رئيسية لتتبع الأنشطة، وتدعيم الساعة برقائق أسرع تحسن من ادائها.

نسخة خاصة جديدة

وكانت قد قالت شركة أبل إنها ستشارك في احتفال شهر “الأفرو أمريكان” المخصص للاحتفال بتراث الأمريكيين من أصول أفريقيا.

وأضافت، ضمن الاحتفال ستطرح نسخة خاصة من ساعتها الذكية Black Unity بعدد محدود من النسخ.

والساعة تدعمها أبل بعدد محدود أيضا من “الأحزمة” الذكية بمسمى تسويقي Black Unity Braided Solo Loop.

ويأتي حزام الإصدار الخاص لهذا العام Braided Solo Loop بألوان العلم الأفريقي، كما يشتمل الحزام الذي يبلغ سعره 99 دولارا على علامة الوحدة السوداء المنقوشة بالليزر لتمييزه.