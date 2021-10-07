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تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف "غالاكسي إس 22 ألترا"

7 - أكتوبر - 2021
التسريبات متواصلة حول غالاكسي إس 22 ألترا

التسريبات متواصلة حول غالاكسي إس 22 ألترا

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يبدو أن التسريبات التقنية المتعلقة بهاتف “سامسونغ” من الطراز “غالاكسي إس 22 ألترا”، لن تتوقف مع اقتراب الموعد المتوقع للكشف عنه هذا الخريف.

ووفق التسريبات الجديدة، فإن “غالاكسي إس 22 ألترا” سيأتي بتصميم قريب من “غالاكسي نوت”، كما أنه سيدمج قلما، وكاميرا “سيلفي” بمزايا قوية لعشاق التصوير.

وحسبما ذكر موقع “ذا فيرج” المتخصص بالأخبار التقنية، فإن هاتف “سامسونغ” الجديد سيدعم كاميرات بدقة 108 و10 و12 ميغابكسل.

فيما يتعلق ببطارية الهاتف، فإنه وفق التسريبات التي ذكرها موقع “جي إس إم أرينا”، سيدمج بطارية سعة 5 آلاف ميلي أمبير/ ساعة.

ووفق تسريبات موقع “أون ليكس ديجيت”، فإن “غالاكسي إس 22 ألترا” بشاشة منحنية قياس 6.8 إنشا، ذات معدل تحديث عال ودقة مميزة.

وستبلغ أبعاد الهاتف وفق التسريبات لكل من الطول والعرض والارتفاع، 163.2x 77.9x 8.9 ميليمتر.

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