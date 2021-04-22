تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف هواوي Mate 50 Pro

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف هواوي ميت 50 برو – Mate 50 Pro، وتميز الهاتف ببطارية ضخمة.

وتشير التقارير إلى أن هاتف Mate 50 Pro سيأتي بشاشة OLED بمقاس 6.8 بوصة ودقة 1176 × 2400 بكسل ومعدل تحديث 120 هيرتز، كما سيتميز بخاصية تعديل معدل التحديث لتوفير الطاقة.

ووفقا لموقع ”جادجيتس ناو“، سيأتي الهاتف بواجهة أمامية مغطاة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 7 ، ومعالج HiSilicon Kirin 9000 مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلي تبلغ 512 جيجابايت، وتعمل بنظام تشغيل Harmony OS الجديد.

وزودت هواوي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل، وعدسة ثانية تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجا بكسل، وعدسة ثالثة بزاوية واسعة بدقة 12 ميجا بكسل، وعدسة عمق 0.4 ميجا بكسل، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

ويبدو أن هاتف هواوي ميت 50 برو سيحتوي على بطارية ليثيوم بسعة كبيرة تبلغ 7000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

أما بالنسبة للسعر، فمن المتوقع أن يتجاوز سعر هاتف Huawei Mate 50 Pro 900 دولار، ما يعادل سعر سلسلة هواتف Huawei Mate 40 تقريبا.