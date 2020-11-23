تسريبات جديدة تكشف مواصفات iPhone 14 لعام 2022

تحاول شركة آبل الأمريكية العملاقة أن تحافظ على السرية التامة حول أجهزتها القادمة خاصة فيما يتعلق بسلسلة هواتفها الشهيرة ايفون.

على الرغم من أن أبل مازالت تحتفي بإصدار سلسلة iPhone 12، إلا أنها بدأت بالفعل في العمل على جهاز iPhone 13 لعام 2021 والجهاز الذي سيتبعه في عام 2022.

ووفق موقع ”تومز غايد“، فإن آبل تخطط للتحول إلى شرائح 4 نانومتر في معالجات A16 في سلسلة iPhone 14 القادمة.

وقالت الشركة إنه ”استنادًا إلى البيانات الحالية، من المرجح أن تستمر آبل في تصنيع معالجات A16 SoCs باستخدام تقنية معالجة 4 نانومتر“.

ويعد تقليل حجم المعالجات أمرًا هامًا لعدد من الأسباب، من حيث الأداء وكفاءة الطاقة؛ ما يعني أنها ستكون أسرع وأكثر كفاءة مع توليد حرارة أقل“.

وتسعى آبل بقوة نحو تصنيع واستخدام الرقاقات الأصغر في هواتفها، حيث استخدمت شرائح 7 نانومتر في iPhone 11 وشرائح 5 نانومتر لجهاز iPhone 12.

كما أن شرائح M1 التي تشغل معالجات Apple Silicon Macs الخاصة بآبل مصنوعة أيضًا بمواصفات 5 نانومتر.