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تسريبات جديدة تكشف ميزات هاتف آيفون 14 المنتظر

منذ 38 دقيقة
هاتف آيفون

هاتف آيفون

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تتواصل التسريبات عن هاتف آبل الجديد آيفون 14، حيث أظهرت لقطات مسربة، يرجح أنها تكشف عما سيبدوا عليه التصميم الجديد لنتوء هاتف آيفون 14 المنتظر.

وأشارت تقارير إلى أن أبل كانت تخطط لتصميم فريد من نوعه للنتوء في هواتف آيفون المقبلة، يشمل ثقب زائد شكل بيضاوي.

في حين كشفت تصميمات جديدة مسربة نشرها موقع “أبل دبليو دي” إلى ان التصميم الجديد، سيشمل ثقب زائد شكلة حبة دواء، في مكانة نتوء الهاتف الجديد، وفق “وايب” التقني.

ويشير الموقع إلى أن ما تسعى أبل للوصول له من التصميم الجديد المسرب، هو أخذ مكونات النتوء وتطبيقها مباشرة على الشاشة، والتخلص على أي مناطق غير مستخدمة لا تتضمن الكاميرات أو المستشعرات.

وحسب ما تم نشره من توقعات تتعلق بهاتف آيفون 14، فإنه من المتوقع أن تضم إصدارات الهاتف حجمين مختلفين للشاشة: 6.1 بوصة و6.7 بوصة.

ميزة غير مسبوقة في هاتف آيفون 14 المنتظر

وكشف تسريب جديد عن ميزة غير مسبوقة في هاتف iPhone 14 Pro ، ستعلنها أبل في مؤتمرها المقبل .

ووفق التسريب، الهاتف سيطرح بأقوى ذاكرة وصول عشوائي على الإطلاق، بسعة لم يسبق لأي من هواتف أبل السابقة أن توافر بها.

ووفق موقع “ديجيتال ترندز”، التسريبات تأتي وفق تصريحات للمدون yeux1122، الذي نشرتها عبر منصة التدوين الرقمة الكورية الجنوبية Naver.

وهو نفسه المدون الذي تنبأ بشكل صحيح عن طرح أبل نسخة حديثة من الجهاز اللوحي iPad Mini ضمن إصدارات حدثها السنوي في مارس من عام 2021 الماضي.

وحسب التوقعات، قد يطرح هاتف أبل iPhone 14 Pro بذاكرة وصول عشوائي RAM، بسعة 8 جيجا بايت.

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