تسريبات جديدة حول خطة آبل لتطوير لابتوب “MacBook Air”

تعمل شركة ”أبل“ الأمريكية على تطوير جهاز كمبيوتر محمول جديد بحجم ”غير مسبوق“ من سلسلة ”MacBook Air“، لإصداره العام المقبل، وفق ما ذكرت تقارير نشرتها مواقع تقنية موثوقة .

وذكر تقرير صادر عن مارك غورمان، الصحفي بوكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية والمتابع الأشهر في العالم لأخبار ”أبل“، أن الطراز الجديد – قيد التطوير حالياً – سيأتي بمقاس 15 بوصة، موضحاً أنه إصدار مختلف من حيث الإعدادات عن جهاز ”MacBook Air“ مقاس 13.6 بوصة الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

وقال غورمان إن ”أبل“ من خلال هذه الخطوة ”تخطط لتوسيع تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة“ العام المقبل باستخدام رقائقها الخاصة بها، بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من السوق.

ونقل عن مصادر مطلعة قولها إن الشركة تخطط لطرح الجهاز الجديد مقاس 15 بوصة من سلسلة ”MacBook Air“، في وقت مبكر من الربيع المقبل.

والجدير بالذكر أن النموذج الجديد يُعد الأول من هذا الحجم في تاريخ سلسلة ”MacBook Air“ الذي يبلغ 14 عامًا.

وكانت ”أبل“ قد كشفت الاثنين الماضي عن جهاز ”MacBook Air“ مقاس 13.6 بوصة، في مؤتمرها العالمي السنوي للمطورين (WWDC)، وقالت إنه أنحف من الموديلات الحديثة، ويعتمد على شريحة ”M2“ المطورة من قبلها ويتخلى عن شريحة ”M1“ الحالية. ويعد التطوير هو الأكبر للسلسلة منذ أن قدمها ستيف جوبز، عام 2008.

في سياق متصل، قال تقرير غورمان إن شركة ”أبل“ بدأت أيضًا العمل على كمبيوتر محمول جديد مقاس 12 بوصة وتخطط لإطلاقه نهاية العام المقبل أو أوائل 2024.

وأضاف التقرير أنه إذا مضت ”أبل“ قدمًا لإصدار هذا الطراز، فسيكون هو أصغر كمبيوتر محمول للشركة منذ أن توقفت عن إنتاج جهاز ”MacBook“ مقاس 12 بوصة في 2019.