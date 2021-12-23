تسريبات جديدة حول مفاجآت آبل في آيفون 14 المنتظر

قد لا يزال الوقت مبكرا، ولكن ذلك لم يمنع خبراء التقنيات في توقع ما قد يبدو عليه جهاز هاتف آيفون 14 الذي يصل نهاية 2022 المقبل.

لم تكد تمر فترة طويلة على إطلاق أبل أحدث هواتف سلسلة آيفون وهو 13 Pro Max، حتى بدأت تسريبات مواصفات النسخة المنتظرة iphone 14 Pro.

وكشف المحلل التقني الشهير مينج تشي كو أن آيفون 14 برو سيأتى بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، لتستغني أبل عن الكاميرات الحالية ذات دقة الـ12 ميجابيكسل.

فيديو عالي الجودة

ستسمح مستشعرات دقة 48 ميجابكسل فى إنتاج صور بدقة 12 ميجابكسل، كما ستسمح بجمع المزيد من البيانات للتصوير الفوتوغرافي الحاسوبي، وبالتالي ضمان درجات عالية جدا من الدقة المتناهية في الصور، وكذلك دعم تصوير الفيديو 8K.

ومن المتوقع أن تتجه أبل لتقديم كاميرات واسعة wide بتقنية أخرى لهواتفها الذكية وكذلك عدسات الـ periscope، مع ظهور سلسلة آيفون 15 فى عام 2023.

وأشارت تقارير صدرت مؤخرا بأن شركة أبل الأمريكية اقتربت من إطلاق هاتف iPhone SE 3 للفئة المتوسطة وسيكون أرخص هاتف آيفون في عام 2022، حيث دخل الهاتف مرحلة الإنتاج التجريبي ليتم إطلاقه بحلول الربع الأول من العام المقبل.

ووفق توقعات الخبراء بشأن هذه النسخة الجديدة من هاتف iPhone SE 3، فإنه من المحتمل أن يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى امتلاكه نفس شريحة A15 Bionic مثل طرازات iPhone 13، وسيكون التصميم هو نفسه مع زر الصفحة الرئيسية ومعرف اللمس