تسريبات جديدة حول هاتف سامسونغ المرتقب Galaxy S23 Ultra

بعد أن كشف شركة آبل عن سلسلة هواتف آيفون في بداية الشهر الجاري، تتجه الأنظار نحو شركة هاتف سامسونغ الجديد Galaxy S23 Ultra.

و كشفت تسريبات تقنية جديدة حول كاميرا هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra أن شركة ”سامسونغ“ ستزود الهاتف بمستشعر كاميرا أساسية ضخم يقدم مزايا تصوير مذهلة.

وذكرت معلومات أن الشركة ستزود هاتفها الرائد المقبل بمستشعر ISOCELL الذي يأتي بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر آخر بحجم 1 / 1.3 بوصة وفتحة عدسة F/1.7.

وذكر مسرب البيانات الشهير صاحب المعلومات الموثوقة ”أيس يونيفرس“ عبر تغريدة في ”تويتر“ أن المستشعر أكبر بقليل من iPhone 14 Pro وأصغر من مستشعرات الهواتف الرائدة الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد.

Do not believe any imaginary news, everything is subject to me.

100% confirmed, S23 Ultra main camera:

< 200MP，0.6μm，1/1.3"，F1.7 >

It's only slightly bigger than the iPhone 14 Pro and smaller than other Android flagship phone sensors in 2023. pic.twitter.com/UeHH5C6aJo — Ice universe (@UniverseIce) September 10, 2022

ويشير تقرير من موقع ETNews إلى أن تطوير مستشعر الكاميرا الجديد من سامسونغ قد اكتمل بالفعل وسيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي قريباً ليأتي مع الهاتف المرتقب، وستكون تلك أول ترقية رئيسية للكاميرا في سلسلة هواتف ”Ultra“ من سامسونغ منذ Galaxy S20 Ultra، بحسب موقع ”أندرويد سنترال“ التقني.

وتعني الفتحة الأوسع في كاميرا S23 Ultra أنها ستكون قادرة على السماح بدخول المزيد من الضوء، مما ينتج عنه صور أكثر إشراقًا وأقل تشويشًا في حالات الإضاءة المنخفضة.

ونوهت تسريبات أخرى إلى احتواء الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وماسح ضوئي أكبر لبصمات الأصابع، بحسب موقع ”جي إس إم أرينا“.

وبغض النظر عن التسريبات الحالية، لا تزال سامسونغ على بعد بضعة أشهر من الكشف عن سلسلتها الرئيسية التالية، لذلك قد تكون الأمور مختلفة تمامًا عندما يحين وقت إطلاق الهاتف رسمياً.