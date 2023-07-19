تسريبات جديدة لـ "iPhone 15".. لون وردي جديد وحواف فائقة النحافة وبطاريات مكدسة

مع بقاء أقل من شهرين على الكشف المتوقع عن iPhone 15، لا يوجد الكثير مما لا نعرفه عن الهاتف الجديد، ومع ذلك، لا تزال بعض الشائعات الأخيرة تتدفق، مما يمنحنا صورة أوضح لما تخطط له شركة “آبل” للجيل القادم من أجهزة iPhone.

أحد أكثر الإعلانات المتوقعة كل عام هو لون iPhone الجديد – قبل أن يضعه الجميع في حافظة – والآن يبدو أن هذا العام قد يكون ورديًا.

كانت تنبؤات الألوان قد دعت سابقًا إلى اللون الأزرق والأحمر الغامق، ولكن وفقًا لـ ShrimpApplePro، الذي سرب بدقة معلومات Apple في الماضي، فإن iPhone 15 سيأتي باللون الأخضر والأصفر والوردي بالإضافة إلى الأسود القياسي (Midnight)، أبيض (Starlight)، و Product Red. أما iPhone 14، فيأتي باللون الأزرق والأرجواني والأصفر.

وبالنسبة لشاشات العرض الأمامية لجهاز iPhone 15، فيبدو أنها تحتوي على حواف رفيعة للغاية، كما أن حماية الشاشة تحتوي على حواف بالكاد تكون مرئية، وجميع الإصدارات الأربعة تحتوي فتحات للجزيرة الديناميكية، والتي تم تقديمها العام الماضي كميزة حصرية لـ iPhone 14 Pro و Pro Max.

iPhone 15 series pic.twitter.com/XURHVVYEq2 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 15, 2023

كما يشاع أن iPhone 15 Pro Max يحتوي على أنحف الحواف التي تم تصنيعها للهاتف على الإطلاق، لكن الصور المشتركة من قبل Ice Universe تشير إلى أن جميع الإصدارات الأربعة ستحتوي على حواف أرق بشكل ملحوظ.

أخيرًا، يدعي أحد المطلعين على التسريبات الأخيرة من RGcloudS، أن شركة آبل تستخدم تصميم بطاريات مكدسة لجهاز iPhone 15، مما قد يسمح بسعات أكبر.

وتشير الشائعات السابقة إلى أن شركة Apple ستزيد من سعة بطارية iPhone 15، لذا فإن هذه الإشاعة منطقية. إضافة إلى ذلك، يدعي التسريب أنه “شاهد 40 وات سلكيًا و 20 وات MagSafe” يشحن ولكن قد يتأخر ذلك إلى iPhone 16. حاليًا، طرازات iPhone 14 Pro تتفوق عند حوالي 27 وات، في حين أن MagSafe يقتصر على 15 وات.