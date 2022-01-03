تسريبات جديدة ومميزة عن iPhone 14 المُرتقب

أكدت أحدث التقارير التي نشرت عبر بلومبيرغ “Bloomberg” اليوم على خطط ابل لدعم سلسلة iPhone 14 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

حيث أشار “Mark Gurman” في تقريره الأخير الذي نشر في بلومبيرغ إلى أن ابل تتخلص من تصميم نتوء الشاشة في 2022، حيث تنطلق سلسلة iPhone 14 بتصميم ثقب الشاشة.

كما أوضح التقرير أن ابل تدعم MacBook Air هذا العام بشريحة معالج M2، ويدعم جهاز iPad Pro للعام 2022 ميزة الشحن اللاسلكي.

أيضاً من المتوقع أن تنتقل تقنية FaceID إلى أسفل الشاشة في سلسلة iPhone 14 بعد تحول ابل لتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يؤكد التقرير على أن ابل تطور هذه التقنية منذ فترة إستعداداً للكشف عنها رسمياً في خريف هذا العام.

من جانب أخر أوضح “Gurman” أن معالج M2 الجديد يأتي بآداء أسرع من الإصدار الحالي، كما يأتي بعدد 8 أو 9 أو 10 من الأنوية، ومن المتوقع أن تدعم الشريحة الجديدة أجهزة Mac Pro إلى جانب نظارة ابل للواقع الإفتراضي أو المعزز.