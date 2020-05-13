تسريبات عن شكل ومزايا هاتف آيفون المقبل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يبدو أن وباء فيروس كورونا سيؤثر على الجدول الزمني لشركة آبل لإزاحة الستار عن هاتفها آيفون المقبل، ليكون الإعلان عنه في الخريف.

لكن التسريبات حول جهاز آيفون 12 بدأت في الانتشار، مؤكدة أن الهاتف المقبل سيدعم شبكات الجيل الخامس للاستمتاع بخيارات أكبر وسرعة أعلى.

وقد تنتج آبل هذا العام جهازها الهوائي الخاص بشبكة الجيل الخامس لمستخدمي هاتفها الجديد بدلا من الاعتماد على الهوائي الخاص بشركة كوالكوم.

الجهاز الجديد القادم بحسب “بابليك ساينس” ستغير آبل من شكله، إذ ستصبح حافته مسطحة من جديد بدل الدائرية، ليكون قريب الشبه من آيفون 4.

وتشير الشائعات إلى أن جهاز آيفون القادم سيزود بمستشعرات متطورة فوق الشاشة.

وتقول تقارير إن آبل ستحول جميع طرازاتها الجديدة إلى شاشات من نوع “أوليد” بدلا من “ليد”، وتعمل مع شركة BOE لصنع هذه الشاشات للحفاظ على انخفاض التكاليف قدر الإمكان، مع استمرار دقة آيفون 11 نفسها.

وفيما يتعلق بحجم ذاكرة النفاذ العشوائي من آيفون 12، تشير التقارير إلى أنها ستكون 4 غيغا بايت، لكنها ستكون 6 غيغابايت مع آيفون 12 برو، أما مساحة التخزين الداخلية فستكون 128 غيغابايت، إضافة إلى إصدار بـ256 غيغابايت، مع استبعاد إصدار نسخة ثالثة من آيفون 12 بـ512 غيغابايت، لكن ربما يكون هذا الحجم من التخزين في آيفون برو.

وبالنسبة للأسعار، فيشير تقرير من موقع “فون أرينا” إلى أن سعر الجهاز القادم من آيفون 12 نسخة 128 غيغابايت سيكون 649 دولارا، أما آيفون برو بنفس السعة التخزينية فسيبلغ سعره 999 دولارا، وإصدار 256 غيغابايت سيبلغ ثمنه 749 دولارا في الولايات المتحدة و1099 دولارا لآيفون 12 برو، و1299 دولارا لسعة تخزين 512 غيغابايت.