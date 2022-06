تسريبات لميزة جديدة في نظام تشغيل آبل القادم

كشفت تسريبات أن نظام تشغيل “آي أو إس 16” القادم من شركة “آبل” الأمريكية سيتضمن ميزة نقل ‏بيانات الشريحة الإلكترونية “‏eSim‏” إلى هاتف “آيفون” جديد بسهولة.‏

ويدعم “آي أو إس 16” نقل شريحة “eSIM” من “آيفون” الحالي إلى آخر جديد باستخدام تقنية “البلوتوث”.

وفي الوقت الحالي، يستوجب على المستخدمين الذين اشتروا هاتف “آيفون” جديد، ويمتلكون شريحة “eSIM” أن يتصلوا بمشغل شبكة الجوال لإعادة إصدارها، أو الذهاب إلى متجر الشبكة التي يتبعون لها من أجل نقل بياناتها، فيما تسهّل بعض شركات الاتصالات عملية نقل البيانات من خلال جعل المستخدمين يمسحون رموز “QR”.

ولكن من الممكن نقل شريحة “eSIM” عبر “البلوتوث” بواسطة نظام “آي أو إس 16” فقط في حال إن كانت شبكة المحمول تدعم هذه الميزة، وفقا لموقع “ماك رومرز”.

@MacRumors it looks like in iOS 16, you can transfer eSim Cards from one iPhone to another using Bluetooth. This previously wasn’t the case and you had to just get a new esim card from the carrier in question. pic.twitter.com/emWz6F7ObP

— Carson (@carsonwaldrop) June 8, 2022