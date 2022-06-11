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تسريبات لميزة جديدة في نظام تشغيل آبل القادم

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يونيو - 2022 9:13 مساءً
نظام تشغيل "آبل" القادم

نظام تشغيل "آبل" القادم

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كشفت تسريبات أن نظام تشغيل “آي أو إس 16” القادم من شركة “آبل” الأمريكية سيتضمن ميزة نقل ‏بيانات الشريحة الإلكترونية “‏eSim‏” إلى هاتف “آيفون” جديد بسهولة.‏

ويدعم “آي أو إس 16” نقل شريحة “eSIM” من “آيفون” الحالي إلى آخر جديد باستخدام تقنية “البلوتوث”.

وفي الوقت الحالي، يستوجب على المستخدمين الذين اشتروا هاتف “آيفون” جديد، ويمتلكون شريحة “eSIM” أن يتصلوا بمشغل شبكة الجوال لإعادة إصدارها، أو الذهاب إلى متجر الشبكة التي يتبعون لها من أجل نقل بياناتها، فيما تسهّل بعض شركات الاتصالات عملية نقل البيانات من خلال جعل المستخدمين يمسحون رموز “QR”.

ولكن من الممكن نقل شريحة “eSIM” عبر “البلوتوث” بواسطة نظام “آي أو إس 16” فقط في حال إن كانت شبكة المحمول تدعم هذه الميزة، وفقا لموقع “ماك رومرز”.

وسيتم طرح نظام تشغيل “آي أو إس 16” لكافة جمهور “آبل” خلال فصل الخريف، وتحديدا في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بالتزامن مع الإعلان عن هواتف “آيفون 14” الجديدة.

ويقدم نظام تشغيل “آي أو إس 16” مميزات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتواصل إضافة إلى تحديث شاشة القفل بصورة تمنح مستخدمي هواتف “آيفون” تجربة جديدة.

ويوفر نظام تشغيل “آبل” الجديد مميزات جديدة في تبادل الرسائل والبريد ومكتبة صور “آي كلاود”، إضافة إلى مزايا أفضل فيما يخص النص الحي والبحث العام المرئي.

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