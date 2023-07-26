تسريب جديد وصادم لمنتظري "آيفون 15"

من المحتمل أن يتأخر إطلاق سلسلة آيفون 15 المرتقبة بشدة من شركة آبل إلى أكتوبر، مما يدفع الهواتف الذكية إلى ما بعد الإطار الزمني المعتاد في أوائل سبتمبر، وفقًا لما ذكره أحد المطلعين في الصناعة الذي يتمتع بسجل حافل. قد يكون هناك تسريب آخر قد كشف أيضًا عن السبب.

في مذكرة بحثية تمت مشاركتها مع بارون، كشف وامسي موهان، محلل الأوراق المالية العالمي في بنك أمريكا، أنه بعد إجراء فحوصات القنوات في سلسلة التوريد الخاصة بشركة Apple، يتوقع أن يكون تاريخ إصدار iPhone 15 في الربع الرابع، الذي يمتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

يُعرف موهان بتوقعه الدقيق لتأخير iآيفون 12 في عام 2020، وهذا التقرير الأخير يمثل صدمة أكبر بكثير، نظرًا لأنه الأول تأثر على نطاق واسع (ومن المتوقع) بجائحة COVID-19.

ومن المثير للاهتمام أن موهان لم يقدم سببًا للتأخير، ولكن تم الكشف عن تفسير محتمل في نفس اليوم من قبل The Information، وهو مصدر موثوق باستمرار لتسريبات Apple لعدة سنوات. وفقًا للمعلومات، تؤثر المشكلة بشكل أساسي على iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max ، اللذين يستخدمان عملية تصنيع جديدة من LG لإنشاء حواف جديدة فائقة النحافة.

يقول التقرير إن شاشات LG فشلت في اختبارات الموثوقية عند النقطة التي يتم فيها دمج الشاشة بالهيكل، مما أجبر شركة Apple على تغيير التصميم. كما تدعي المعلومات أن Apple لديها شاشات من “سامسونغ” تجتاز الاختبارات، لكنها غير متوفرة بأعداد كافية، مما سيؤدي إلى نقص في المخزون عند الإطلاق.

ومع ذلك، فإن الاختلاف في التقريرين هو أن المعلومات تعتقد أن إطلاق iPhone 15 Pro و Pro Max سيستمر في الوقت المحدد، وإن كان ذلك بمخزون محدود. في المقابل، قام موهان بالفعل بمراجعة توقعاته لربع سبتمبر لشركة Apple بناءً على تأجيل النطاق بالكامل. ويتوقع المحللون أن تشهد شركة Apple انخفاضًا في الإيرادات يبلغ 4.5 مليار دولار (87.1 مليار دولار من 91.6 مليار دولار) فقط من أسابيع بيع “آيفون 15” المفقودة.

بشكل منفصل، لا يعد وصول iPhone المتأخر أمرًا غير مألوف. بالإضافة إلى تأخير iPhone 12، تعرض iPhone 14 Plus أيضًا للإغلاق الوبائي في الصين، وتأخر iPhone X لمدة شهرين حيث حولت Apple إلى تصميمها الجديد كليًا في عام 2017. ومع ذلك، لم يتم تعطيل أي منهما بسبب عنصر تصميم واحد، وهو نوع الخلل الذي عادة ما يتم تسويته في عمليات التصنيع المبكرة.

من غير المرجح أن يؤدي مثل هذا التأخير إلى ردع المطورين المتحمسين، لكنه سيؤدي حتمًا إلى تراكم طلبات طويل ليصل إلى الكريسماس والعام الجديد.

بعد تجميع التسريبات، سيحصل مشترو iPhone 15 Pro و Pro Max على مزيد من التحسينات مع مجموعة شرائح 3nm A17 من الجيل التالي، وهيكل من التيتانيوم، وزر حركة الحالة الصلبة، و UWB مطور، بالإضافة إلى تلك الحواف فائقة النحافة. كما سيقوم iPhone 15 و iPhone 15 Plus بنسخ ورقة التصميم والمواصفات الخاصة بـ iPhone 14 Pro و Pro Max إلى حد كبير، في حين أن النطاق الكامل سوف يستبدل Lightning بـ USB-C. ومن المرجح أن يدفع الجميع أكثر قليلاً مقابل أجهزة iPhone الجديدة هذه.