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تسريب جديد يكشف مواصفات الشكل المرتقب لـ"آيفون 13"

14 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2021 2:36 مساءً
آيفون 13

آيفون 13

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كشف تسريب جديد شكل هاتف “آيفون 13” الجهز المرتقب من شركة آبل، وذلك قبل أشهر من موعد إطلاقه المتوقع في سبتمبر المقبل .

وقالت مواقع متخصصة في التكنولوجيا إن الصور المسربة تظهر تغييرين محلوظين في شكل الهاتف الذي تصنعه شركة “أبل” الأميركية العملاقة.

والتغيير طال “النوتش” (notch)، وهو الجزء الأسود في أعلى واجهة الهاتف ويحتوي على الكاميرا والمستشعرات، مثل مستشعر الإضاءة وميكروفون الصوت وغيرها.

وكانت “أبل” قد بدأت في استخدام “النوتش” في هاتف “آيفون X” الذي أطلقته عام 2017.

وفي النسخة المنتظرة، يبدو “النوتش” أصغر من النسخة السابقة.

أما التغيير الثاني، فقد طال شكل توزيع الكاميرات الموجودة على ظهر الهاتف، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن “أبل” قد تجعل الواجهة الأمامية للهاتف مزودة بكاميرتين أيضا.

ولم يعرف شيء حتى الآن عن التغييرات الداخلية في الهاتف، والمزايا الجديدة التي يترقبها عشاق الآيفون.

ومن جهة أخرى، رجح موقع “mysmartprice” أن يكون حجم “آيفون 13” أصغر من النسخة السابق “آيفون 12″، لكنه سيتميز بوجود شاشة تغطي الواجهة من الحافة إلى الحافة بصورة أكبر من السابق.

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