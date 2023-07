تسريب مواصفات Google Pixel 8 Pro.. إليكم كل ما نعرفه

من المتوقع الإعلان عن Google Pixel 8 Pro في وقت لاحق من هذا الخريف. حيث تم الاحتفاظ بالتفاصيل حول الإطلاق القادم بشكل كبير، على الرغم من أن العديد من المصادر، بما في ذلك Phone Arena، تبلغ عن معلومات مسربة نقلاً عن تغريدة نشرها يوغيش برار.

ووفقًا ليوغيش برار، فإن الهاتف الجديد سوف يبني على نجاح Google Pixel 7 Pro الذي تم إصداره العام الماضي.

حيث سيكون لدى Google Pixel 8 Pro شاشة QHD + LTPO OLED مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، في حين يشاع أن Google Pixel 8 يحتوي على شاشة 6.17 بوصة FHD + OLED.

ويذكر برار أن الهواتف الجديدة ستحتوي على Google Tensor G3 + Titan Chip، وستعمل على نظام Android 14، وتضيف 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. كما ستوفر إما 128 أو 256 جيجا بايت من التخزين.

وقال أيضًا إن Google Pixel 8 Pro الجديد سيأتي بمستشعر درجة الحرارة ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية.

أما بالنسبة للكاميرا، يتوقع برار أن يحتوي Google Pixel 8 Pro على عدسة 50 ميجابكسل (OIS) إلى جانب عدسة واسعة للغاية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل لتكوين كاميرا ثلاثية. من المتوقع أن تكون كاميرات السيلفي 11 ميجابكسل. ويقال إن Google Pixel 8 يحتوي على كاميرا مزدوجة مع 50 ميجابكسل (GN2) OIS مقترنة بعدسة واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل.

كما قدم برار أيضًا بعض التوقعات حول البطاريات، قائلاً إن Google Pixel 8 Pro سيحتوي على بطارية تبلغ 4950 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي 27 وات. ويشاع أن Google Pixel 8 يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4485 مللي أمبير مع شحن سلكي 24 وات.

Google Pixel 8 Pro Specs Leaked Online – Here is Everything We Know https://t.co/hwFTGvF1yn

