تسريب يكشف مواصفات هاتف سامسونغ الجديد Galaxy A22

كشف تسريب جديد استعداد شركة سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من سلسلة A، مع دعم اتصالات الجيل الخامس.

وكشف المسرب التقني Sudhanshu ذو الثقة عن تصميم جهاز Galaxy A22، وفقًا للتسريبات يبدو أن Galaxy A22 يحتوي على وحدة كاميرا مربعة الشكل في الخلف، مع ثلاثة أجهزة استشعار وثقب صغير واحد من المحتمل أن يكون فلاش LED.

كما يبدو أيضًا أن الجزء الخلفي من هاتف Galaxy A22 له نهاية في الخلف مطابقة تمامًا لتلك التي رأيناها في هاتف Galaxy M62.

بصرف النظر عن الجزء الخلفي، يبدو أن Galaxy A22 يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب ومفتاح التحكم في الصوت على أحد جوانبه، يوجد أيضًا ميكروفون لإلغاء الضوضاء في الأعلى ومكبر الصوت ومنفذ USB وميكروفون أساسي ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم في الأسفل، كما يأتي الهاتف مزوداً بنتوءة للكاميرا الأمامية.

جدير بالذكر أن موقع Galaxy Club أصدر في وقت سابق معلومات حول الهاتف الذكي Galaxy A22، الذي سيصبح أحد أكثر أجهزة سامسونغ تطوراً بفئة سعرية منخفضة مع دعم الاتصالات الخلوية من الجيل الخامس .

لا توجد معلومات حتى الآن حول نوع المعالج في Galaxy A22، ولكن من المتوقع أن يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Dimensity 700 من MediaTek.

كما أكدت الشركة الكورية توافر هاتف Galaxy A22 5G في أوروبا بالألوان: الرمادي، والأبيض، والأخضر الفاتح، والأرجواني، وسيحمل الجهاز رقم الطراز SM-A225B، وسيتم إصداره في طرازين غير محددين للذاكرة.

ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف للبيع في السوق الأوروبية مقابل 180 دولارًا.