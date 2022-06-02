تسع أقمار صناعية من مجموعة "جيلي" لخدمة السيارات الذاتية القيادة

أجرت مجموعة جيلي القابضة الصينية أول إطلاق ناجح للأقمار الصناعية، حيث أرسلت تسع أقمار صناعية إلى مدار أرضي منخفض بينما تبني شبكة أقمار صناعية لتوفير تنقل أكثر دقة للمركبات الذاتية القيادة.

وتستخدم كوكبة الأقمار الصناعية، المملوكة لشركة GeeSpace، وهي شركة تابعة لمجموعة جيلي، بشكل أساسي للبحث والتحقق من صحة التقنيات، مثل خدمات السفر للمركبات المتصلة الذكية، والتفاعل بين المركبات والهواتف المحمولة والأقمار الصناعية. كما توفر دعم البيانات لحماية البيئة البحرية.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية GeeSAT-1 الذاتية التصميم والمصنعة من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية.

وقالت جيلي إنها تتوقع أن يكون هناك 63 قمر صناعي آخر في المدار بحلول عام 2025. وتخطط للحصول على كوكبة من 240.

وأصبحت جيلي بعد الإطلاق ثاني أكبر صانع سيارات لديه أعمال فضائية مرافقة. وتمتلك شركة سبيس إكس، المملوكة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، أكثر من 2000 قمر صناعي في المدار لشبكتها ستارلينك التي تقدم خدمات الإنترنت التجارية. وتخطط ستارلينك للحصول على شبكة مكونة من 4408 قمرًا صناعيًا.

وبينما تستخدم سبيس إكس صواريخها لإطلاق أقمارها الصناعية، استخدمت جيلي صاروخ لونج مارش 2 سي الذي طوره ويشغله كيان صيني مملوك للدولة لإطلاق الأقمار الصناعية التسعة.

بالإضافة إلى توفير دعم عالي الدقة لتحديد المواقع للسيارات الذاتية القيادة، قالت جيلي إن شبكتها تخدم أيضًا وظائف تجارية أخرى مثل توفير خدمات الاتصال في دورة الألعاب الآسيوية في شهر سبتمبر.

وأضافت الشركة أن الأقمار الصناعية لها عمر تشغيلي يصل إلى خمس سنوات وتتحلل في الغلاف الجوي للأرض دون أن تترك أي حطام فضائي.

ويهيمن جيش الصين على شبكات الأقمار الصناعية في البلاد. ولكن الحكومة بدأت بالسماح بالاستثمار الخاص في صناعة الفضاء في البلاد في عام 2014.

واندفعت الشركات التجارية منذ ذلك الحين، بعضها مدعوم من قبل الحكومات المحلية، إلى هذا القطاع. وركز معظمها على صنع الأقمار الصناعية. بينما تحاول باقي الشركات بناء مركبات إطلاق صغيرة بما في ذلك الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

وفي أحدث خطتها الخمسية 2021-2025، دعت بكين إلى شبكة متكاملة من الأقمار الصناعية للاتصالات والاستشعار عن بعد والملاحة.

ولدى الصين حاليًا أكثر من 400 قمراً صناعياً منتشرًا في الفضاء، بما في ذلك الأقمار الصناعية المملوكة تجارياً.