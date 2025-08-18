الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
تسلا: السيارة موديل "واي.إل" ستكون متاحة قريباً

منذ 59 دقيقة
شعار تسلا

قالت شركة تسلا على منصة التواصل الاجتماعي الصينية ويبو الاثنين إن سيارتها موديل واي.إل “ستكون متاحة قريبا”، بعد أن أعلنت الشركة خططا سابقة لطرح الطراز الجديد في الصين.

والسيارة موديل واي.إل هي نسخة بستة مقاعد من سيارة من طراز موديل واي الأكثر مبيعا مع قاعدة عجلات أطول. وأرفقت تسلا مقطعا مصورا للطراز الجديد مع منشورها على ويبو.

وتعمل تسلا على تحديث سياراتها في مواجهة المنافسة المتزايدة التي تشمل سيارة واي.يو7 التي أطلقتها شاومي مؤخرا.

وسجلت شركة تسلا التي يملكها إيلون ماسك انخفاضا 8.4 بالمئة في مبيعات سياراتها الكهربائية المصنوعة في الصين في شهر يوليو تموز مع استمرار المنافسين الصينيين في تقديم سيارات كهربائية منخفضة السعر على خلفية حرب الأسعار التي أضرت بشركات صناعة السيارات والموردين والوكلاء.

ووفقا لما ورد في منشور على موقع وزارة الصناعة الصينية في يوليو تموز، من المقرر أيضا طرح السيارة من طراز موديل 3 ذات الحجم الأكبر والتي تأتي بدفع خلفي في السوق الصينية.

    المصدر :
  • رويترز

