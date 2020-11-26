تسلا تستدعي آلاف السيارات بسبب أعطال فنية

قررت عملاقة صناعة السيارات الكهربائية، شركة ”تسلا“ الأمريكية استدعاء أكثر من 9,500 سيارة من طرازي Model X و Model Y بسبب أعطال فنية محتملة.

وبحسب ”الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة“ فإن النسبة الأكبر من السيارات المستدعاة تغطي سيارات Model X، إذ استُدعي منها 9,136 سيارة مما أُنتج خلال المدة الواقعة بين 17 أيلول/ سبتمبر 2015، و31 تموز/ يوليو 2016.

وأوضح تقرير الإدارة أن الأعطال الفنية المحتملة السالفة الذكر تنحصر في السقف، والبراغي التي لم تُشد على نحو كافٍ، حيث تدور شكوك بأن الزخرفة التجميلية للسقف الأمامي قد تكون طُبقت دون الدهان الأولي الضروري، وقد يُحدِث ذلك مشكلات مع مرور الوقت.

وذكر التقرير أن ”تسلا“ استدعت نحو 401 سيارة من Model Y التي طُرحت في العام الحالي، وذلك بسبب مشكلة محتملة في البراغي. وفي الولايات المتحدة، كانت الشركة تنتج سيارات Model Y في منشأة فريمونت مستخدمة الطرق اليدوية في شد البراغي.

وقالت الإدارة، في بيان لها، إن البراغي التي تربط ذراع التحكم العلوية الأمامية، ومفصل التوجيه، قد لا تكون قد شُدت بإحكام، ما قد يؤدي إلى أن تنفصل ذراع التحكم العلوية عن مفصل التوجيه.

وأضافت الإدارة أنه يمكن أن تتسبب ذراع التحكم العلوية المنفصلة في انحناء العجلات للداخل أو للخارج، ما يقلل من قدرة السائق على التوجيه ويزيد من خطر وقوع حادث.

في المقابل، قالت ”تسلا“ إنها لم تسمع عن أي حوادث أو إصابات مرتبطة بأي من عمليات الاستدعاء، وستفحص المركبات المتضررة وتعدلها بحسب الحاجة.

وكانت الشركة الأمريكية قد أجبرت، الشهر الماضي، على استدعاء 48.442 سيارة من سياراتها الكهربائية، من طرازي (Model X) و(Model S)، التي صُنعت في أمريكا، وبيعت في الصين.

ويعمل نظام التعليق في السيارة على زيادة الاحتكاك بين إطاراتها وسطح الطريق وذلك لتوفير ثبات واستقرار في نظام التوجيه والتحكم الآمن وضمان راحة الركاب.