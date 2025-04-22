تسلا تسجل هوامش ربح تفوق التوقعات في الربع/1

تجاوزت شركة تسلا، اليوم الثلاثاء، توقعات أرباح منخفضة للغاية وقالت إنها تسير على الطريق الصحيح لإنتاج سيارة بأسعار معقولة، مما أعطى بعض الأمل للمستثمرين مع انخفاض المبيعات.

وقالت تسلا إنها ستضطر إلى إعادة تقييم توقعاتها للنمو في غضون ثلاثة أشهر.

وذكرت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في نتائج الربع الأول أنها ستعيد النظر في توقعاتها السنوية في تقرير أرباحها القادم بسبب “تأثيرات تغير السياسة التجارية العالمية”.

وقالت تسلا إن خطط إصدار سيارة أقل تكلفة في النصف الأول من عام 2025، وإطلاق أسطول من سيارات الأجرة الآلية في أوستن بولاية تكساس الأمريكية لا تزال على المسار الصحيح.

وواجهت شركة تسلا بضعة أشهر مثيرة للقلق مع انخفاض عمليات تسليم مجموعتها القديمة من السيارات الكهربائية، كما أثارت أنشطة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك السياسية احتجاجات وانخفض سهم الشركة إلى النصف تقريبا من ذروة سجلها في ديسمبر كانون الأول.

ويدعو العديد من المستثمرين ماسك إلى ترك عمله كمستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعودة إلى إدارة تسلا عن كثب.

وتعرضت صالات عرض تسلا للتخريب، وانخفضت مبيعاتها في كاليفورنيا -أكبر أسواقها في الولايات المتحدة- بشكل حاد.

لكن هامش الربح الذي فاق التوقعات في الربع الأول حمل بعض الارتياح إذ انخفضت تكلفة تصنيع وبيع السيارات بنسبة تتجاوز 17 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض أسعار المواد الخام وتراجع نفقات زيادة إنتاج سيارات سايبرترك.

وأشارت حسابات لرويترز إلى أن هامش الربح الإجمالي للسيارات في هذه الفترة، باستثناء الاعتمادات التنظيمية، بلغ 12.5 بالمئة مقارنة بتوقعات 21 محللا في استطلاع لشركة فيزيبل ألفا بأن تسجل تسلا هامشا 11.8 بالمئة.

لكن تسلا قالت “من الصعب قياس تأثيرات السياسة التجارية العالمية المتغيرة على سلاسل توريد السيارات والطاقة، وهيكل التكلفة والطلب على السلع المعمرة والخدمات ذات الصلة”، مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم توقعاتها السنوية.

أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 19.34 مليار دولار للربع من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، مقارنة مع توقعات بتسجيل إيرادات 21.11 مليار دولار، وفقا لبيانات لمجموعة بورصات لندن.

وانخفض سهم الشركة، الذي أغلق عند 237.97 دولار اليوم الثلاثاء، إلى النصف تقريبا من ذروة سجلها في ديسمبر كانون الأول.