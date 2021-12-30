تسلا تسحب نصف مليون سيارة تقريباً من الأسواق.. فما السبب؟

أعلنت شركة “تسلا – Tesla” لصناعة السيارات الكهربائية، عن استدعاء 475000 سيارة من الأسواق، في واحدة من أكبر عمليات سحب السيارات الكهربائية.

ترتكز عملية السحب لسيارات “تسلا – Tesla” على سوق الولايات المتحدة بشكل خاص، حيث قررت الشركة سحب ما يقرب من نصف مليون سيارة من سوق الولايات المتحدة، وهو عدد يوازي السيارات التي تم شحنها خلال العام الماضي من الشركة وفقاً لتقرير بلومبرغ.

وتشمل عملية سحب السيارات الكهربائية إصدارات الشركة من سيارات Model 3 و Model S، إلا أن سيارات Model 3 كان لها النصيب الأكبر من الأعطال الفنية هذا العام.

ولقد وصل عدد السيارات التي تم استدعائها من Model 3 إلى 356309 سيارة، على أن تشمل الإصدارات التي أنتجت ما بين 2017 إلى 2020.

أيضاً يصل عدد سيارات Model S التي تم سحبها إلى 119009 سيارة، من إصدارات الشركة خلال عام 2014 التي تواجه أيضاً بعض الأعطال الفنية.

وتشير التقارير إلى أن العيوب والأعطال الفنية التي رصدت في هذه الإصدارات تمثل خطورة على المستخدمين، ولقد تلقت الشركة بالفعل من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة 2305 طلب ضمان للسيارات، إلا أن Tesla لم تتلقى أي تقارير عن وقوع إصابات أو حوادث حتى الآن.