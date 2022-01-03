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"تسلا" تفتتح صالة عرض في عاصمة شينغيانغ في الصين

3 - يناير - 2022

سيارات شركة "تسلا" الكهربائية - أرشيف

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ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية افتتحت صالة للعرض في أورومتشي عاصمة شينغيانغ بالصين، حيث تشكل قومية الأويغور أغلبية السكان.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إلى أن “الإعلان ظهر على حساب الشركة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية (Weibo)”.

وأضافت: جاء في الإعلان: دعونا نجتمع في شينغيانغ! لنأخذ شينغيانغ في رحلة كهربائية في عام 2022!

ودرس عدد من الشركات الغربية تعطل عملها في شينغيانغ بسبب “انتهاك حقوق الأقليات”، بينما قالت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى إنها “لن ترسل مسؤوليها إلى أولمبياد بكين”.

وانتقدت السلطات الصينية إيلون ماسك مؤسس “تيسلا”، مشيرة إلى أن “شبكة ستارلينك الفضائية التي كان ينشئها تشكل تهديدات للأجسام الفضائية الأخرى، بما فيها الصينية”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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