"تسلا" تقترح خطة تعويضات لماسك تصل إلى تريليون دولار

اقترح مجلس إدارة شركة تسلا خطة تعويضات جديدة للرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك تقدر قيمتها بحوالي تريليون دولار عند تحقيق بعض الأهداف الكبيرة.

وتؤكد الحزمة المقترحة على رهان تسلا على ماسك لقيادة تحولها من شركة لصناعة السيارات إلى قوة تكنولوجية.

ومن المتوقع أن تكون الخطة مرتبطة بإنجازات طموحة في الأداء، منها النمو في المنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة الذاتية.

ووافق مجلس إدارة تسلا في وقت سابق من هذا العام على حزمة تعويضات مؤقتة لماسك بقيمة 29 مليار دولار على شكل أسهم مقيدة، تهدف إلى إبقائه على رأس الشركة حتى عام 2030 على الأقل مع انتقال الشركة إلى استراتيجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول.