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تسلا توافق على منح أسهم بقيمة 29 مليار دولار لماسك

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2025 4:46 مساءً
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

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منحت شركة تسلا 96 مليون سهم جديد بقيمة 29 مليار دولار تقريبا إلى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في خطوة تهدف إلى إبقاء رجل الأعمال الملياردير على رأس القيادة بينما يواجه حكما قضائيا ألغى صفقة راتبه الأصلية لكونها غير عادلة تجاه المساهمين.

وفي عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك التي تعود لعام 2018، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرة إلى أن عملية موافقة مجلس إدارة تسلا كانت معيبة وغير عادلة تجاه المساهمين.

وطعن ماسك على الحكم في مارس آذار، قائلا إن قاضيا في محكمة أدنى ارتكب أخطاء قانونية متعددة بإلغاء التعويض القياسي. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت تسلا إن مجلس إدارتها شكل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك، دون الكشف عن تفاصيل.

وتمر الشركة بمرحلة تغيير إذ يحوّل ماسك، أكبر مساهم فيها بحصة 13 بالمئة، التركيز من صناعة سيارات كهربائية بأسعار معقولة إلى صناعة سيارات أجرة آلية وروبوتات شبيهة بالبشر، مما سيجعلها شركة للذكاء الاصطناعي والروبوتات بقدر أكبر من كونها شركة لصناعة السيارات.

    المصدر :
  • رويترز

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