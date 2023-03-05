أعلنت “أداني جرين إنرجي” عن بدء تشغيل أكبر محطة هجينة للطاقة المتجددة في الهند بطاقة إجمالية تبلغ 700 ميجاواط.

وأفصحت الشركة التي تعد ذراع الطاقة المتحددة لمجموعة أداني الهندية العملاقة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني الخميس 2 مارس/آذار 2023، أنه بهذا الإنجاز الجديد أصبح لدى مجموعة أداني الهندية طاقات إنتاجية للكهرباء المُولدة من محطات الطاقة المتجددة الهجينة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) بواقع 2140 ميجاواط، هي الأكبر على مستوى العالم.

وبحسب “attaqa.net” المنصة المتخصصة في أسواق الطاقة، قالت “أداني جرين إنرجي” إنها تملك الآن رابع أكبر محطة هجينة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعمل بكامل طاقتها في منطقة “جايسالمر” التابعة لولاية “راجاستان” بعدما حُدِّد رأس المال الخاص بالمشروع، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتجدر الإشارة إلى أن “أداني جرين” نجحت بتشغيل أول محطة طاقة متجددة هجينة في الهند بقدرة 390 ميجاواط في مايو/أيار 2022، تلاها تشغيل محطة بقدرة 600 ميجاواط في سبتمبر/أيلول 2022، ثم محطة توليد الطاقة الهجينة الثالثة بقدرة 450 ميجاواط في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتقع المنشآت الـ3 في منطقة “جايسالمر” التابعة لولاية راجستان.

وتبلغ سعة المحطة الجديدة 700 ميجاواط، ضمن مشروع أكبر لإنشاء محطة طاقة متجددة هجينة تتكون من 600 ميجاواط من الطاقة الشمسية، و510 ميجاواط من طاقة الرياح، وفق ما أوردت صحيفة ذا إيكونوميك تايمز الهندية.

ووفقًا لاتفاقية شراء الكهرباء التي وقّعتها شركة أداني غرين إنرجي، تُباع الكهرباء المتولدة عند 3.24 روبية لكل كيلوواط/ساعة، لمدة 25 عامًا.

ويتبنى المشروع تقنيات حديثة، تشمل: وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ثنائية الاتجاه، وأنظمة التتبع الأفقية أحادية المحور، وتأتي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.

ووفقًا لتصميم المشروع، فإن الشركة تستهدف تقديم أعلى قدرة فعلية يمكن أن يولدها مشروع طاقة شمسية، وهو ما يُعرف بعامل الاستفادة من السعة “سي يوف إف”، بحدّ أدنى 50%.

ويعدّ التصميم المعتمد على السعة أعلى نموذج لأيّ مشروع طاقة متجددة في الهند، وتسهم هذه التطبيقات في توفير حل أكثر موثوقية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وعلى صعيد متصل، أكد كاران أداني، الرئيس التنفيذي لشركة “أداني بورتس أند سبشيال إيكونوميك زون” التزام مجموعته ببناء مشاريع لإنتاج 15 جيجاواط من الطاقة المتجددة في 5 مناطق في ولاية أندرا برديش، جنوب الهند، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء وعد الملياردير الهندي غوتام أداني بإنفاق 70 مليار دولار عبر كافة أنشطة المجموعة، رغم استنفاد جهود المجموعة مؤخراً في الحد من الأضرار التي أحاطت بها وتسببت في انهيار قيمة أسهمها وسنداتها عقب نشر شركة أبحاث متخصصة تقريراً عنها.