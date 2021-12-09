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تشغيل قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد

9 - ديسمبر - 2021
قمر صناعي - أرشيفية

قمر صناعي - أرشيفية

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نجحت الصين في تشغيل قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد كانت قد أرسلته إلى الفضاء الشهر الماضي، حسب ما أعلنت صحيفة Hainan Ribao.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة حول الموضوع “نجحت المحطات الأرضية في استقبال البيانات من قمر Gaofen-3-02 الصيني الذي أرسل إلى الفضاء في نوفمبر الفائت، في الـ 28 من نوفمبر تلقت المحطة الأرضية في مدينة سانيا جنوب الصين أولى الإشارات من هذا القمر، وبعدها تم استقبال البيانات من هذا القمر من محطات أرضية أخرى في البلاد مثل المحطة الموجودة في مدينة كاشغر شمال غرب الصين، كما أرسل هذا القمر إشاراته إلى محطة أرضية في شمال شرق بكين.

وكانت الصين قد أطلقت القمر المذكور في 23 نوفمبر الماضي، وأرسلته إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ محلي الصنع من نوع Long March 4C، أطلق من مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية الواقع في مقاطعة قانسو الصينية.

وأشارت وكالات إعلام صينية إلى أن قمر Gaofen-3-02 الجديد سيستخدم للأغراض المدنية وفي مجال مراقبة الكوارث الطبيعية ومراقبة البيئة، كما سيستعمل لمراقبة المحاصيل الزراعية على الأرض، وكقمر للأرصاد الجوية أيضا.

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