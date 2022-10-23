تشكيل فريق من ناسا لدراسة الظواهر الجوية الغامضة

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” تشكيل فريق متخصص من الخبراء لدراسة الظواهر الغريبة، أي تلك التي لا تصنّف على أنها ‏طائرات أو ظواهر جوية طبيعية معروفة‎.‎

وسيعمل الفريق على تفسير ‏‏”الظواهر الجوية غير المحددة”، والتي كانت تعرف في الماضي باسم “الأجسام الطائرة المجهولة”.‏

وسيضم الفريق 16 شخصا، سيعملون معا لمدة 9 أشهر، لتقييم المعلومات المتوفرة بشأن “الظواهر الجوية غير المحددة”، والسعي ‏لتفسير المشاهدات غير المبررة في السماء‎.‎

ووفقما ذكرت “ناسا” في بيان، فإن الفريق سيضم علماء بارزين وخبراء في البيانات والذكاء الاصطناعي والطيران‎.‎

وأشارت “ناسا” في بيانها إلى أن الدراسة الخاصة بالظواهر الجوية الغامضة، ستبدأ يوم الاثنين، وستشارك الرأي العام بتقرير يتضمن ‏كافة النتائج التي تمّ التوصل إليها في منتصف السنة القادمة 2023‏‎.‎